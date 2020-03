Langenhagen

Die derzeitige Corona-Pandemie erfordert von der Gesellschaft viele Zugeständnisse. Es geht um Restriktionen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens, ohne die diese Krise nicht bewältigt werden kann, meint etwa Mike Scheer, Leiter des Hegerings Langenhagen – dem Zusammenschluss der Jäger in der Flughafenstadt. Gleichwohl ist für ihn klar, dass auch in diesen Zeiten die Jagd weiter ausgeübt werden muss.

Scheer hat dabei in erster Linie die Gefahr einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest – kurz ASP – im Blick. Deshalb müssten Wildschweine von Jägern weiter geschossen und dezimiert werden, erläutert der Langenhagener. Trotz grassierendem Coronavirus. Aktuell sei das noch kein Problem, denn die Jäger hielten die jüngst erlassenen Regeln der Allgemeinverfügung ein. Und um diese Jahreszeit gebe es auch keine sogenannten Gesellschaftsjagden mit vielen Teilnehmern, sagt er. „Doch was ist, wenn eine Ausgangssperre droht?“, fragt Scheer. Werde dann die Jagd verboten?

Ihnen gilt derzeit das Hauptaugenmerk der Jäger: Wildschweine richten auf landwirtschaftlichen Flächen immense Schäden an. Quelle: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

Ministerium: Jäger dürfen noch auf die Pirsch

Sabine Hildebrandt, Sprecherin des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Hannover, betont auf Anfrage, dass die am Montag in Kraft getretene Allgemeinverfügung zum Ziel habe, mit der „Beschränkung von sozialen Kontakten zur Eindämmung des Infektionsgeschehens des Virus Covid 19“ beizutragen. „Vermieden werden soll grundsätzlich die Ansammlung von Menschengruppen.“ Weiterhin zulässig sei aber die „Ausübung der beruflichen Tätigkeit, einschließlich der Jahreszeit bedingter Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen“, teilt sie weiter mit. Die Fortführung des forstwirtschaftlichen Betriebs sei somit ebenfalls möglich. „Entsprechendes gilt für die Jagdausübung.“

Hildebrandts Kollegin Natascha Manski betont, dass es aus Sicht des Landwirtschaftsministeriums (ML) auch im Falle einer möglichen Ausgangssperre wichtig sei, dass „bestimmte Tätigkeiten wie die Verkehrssicherungspflicht im Wald und Maßnahmen des Forstschutzes weiter durchführt werden können“. Und weiter: „Entsprechendes gilt für die Jagdausübung im Rahmen des Jagd- und Forst- und Deichschutzes, also die Bejagung von Schwarzwild und Nutria“, teilte Manski mit. Das Ministerium würde diese Standpunkte im Vorfeld einer möglichen Ausgangssperre auch entsprechend vertreten, hieß es von ihr weiter.

Jäger übernehmen auch hoheitliche Aufgaben

Das hört Scheer gerne. Denn er erinnert daran, dass die Jäger auch hoheitliche Aufgaben wahrnehmen würden. Etwa dann, wenn die Polizei die zuständigen Jagdpächter zu Wildunfällen an Straßen riefen. Dort müssten die Kadaver geborgen und den Vorschriften entsprechend entsorgt werden. Falls die angefahrenen Tiere noch verletzt flüchteten, seien die Jäger aus Gründen des Tierschutzes sogar zum Handeln verpflichtet, erläutert Langenhagens Hegeringleiter. Und das geschehe mit Hilfe von speziell ausgebildeten Hunden. Aus Sicherheitsgründen sei dann zumeist auch ein weiterer Jäger dabei, sagt er. Die Anrufe der Polizeidienststellen sind auch keine Seltenheit. Nach Auskunft des Deutschen Jagdverbandes (DJV) kracht es in Deutschland täglich alle zweieinhalb Minuten zwischen Wildtier und Kraftfahrzeug.

Jäger sind per Gesetz verpflichtet, bei Unfällen auf der Straße verletzte und geflüchtete Tiere mit Hilfe von speziell ausgebildeten Hunden zu finden. Dazu werden die Jagdpächter in der Regel von der Polizei gerufen. Quelle: ADAC

Unterstützung erfährt Scheer bei seiner Forderung vom Landesjagdverband Niedersachsen (LJN). Nicht nur in Zeiten einer drohenden Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest müsste es Jägern möglich sein, das sogenannte Schwarzwild effizient zu bejagen, sagt der Verbands-Geschäftsführer Stephan Johanshon auf Anfrage. Gleiches müsse auch für die Corona-Krise gelten. Das muss im Fall einer Verschärfung in Richtung einer Ausgangssperre sichergestellt sein, betont er. Also in Zeiten, in denen die allgemeine Bewegungsfreiheit der Menschen sonst restriktiv eingeschränkt würde. Das fordere auch der Deutsche Jagdverband als Interessenvertretung auf Bundesebene in einem Brandbrief an die Regierung in Berlin. Wie indes „solche möglichen Ausnahmegenehmigungen formell erteilt werden, liegt nicht in unserem Ermessen“, räumt Johanshon ein. „Hier sind Politik und die dafür zuständigen Behörden gefordert.“

Jägerschaft sichert systemrelevante Daseinsvorsorge

Die Jagd sei aber auch deshalb wichtig, da derzeit die Landwirte ihre Sommerkulturen aussäten. „Diese leistet mit ihren Erzeugnissen einen enormen Beitrag zur Ernährung der Bevölkerung“, argumentiert Johanshon. Die Jägerschaft helfe mit ihrem gesetzlichen Auftrag der sogenannten Wildschadensbekämpfung, Ernteausfälle zu vermeiden. Sie trüge „somit unmittelbar zur Sicherstellung dieser systemrelevanten Daseinsvorsorge bei“, unterstreicht der LJN-Geschäftsführer die Forderung der Jägerschaft.

Von Sven Warnecke