Langenhagen

Die Deutsche Bahn tauscht am Bahnhof Langenhagen Pferdemarkt ab Montag, 28. Februar, den Aufzug zum Bahnsteig aus. Zunächst wird der alte Fahrstuhl demontiert, dann wird die komplette Technik erneuert. Die Montage des neuen Aufzugs nimmt danach die meiste Zeit in Anspruch. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende September 2022 abgeschlossen sein.

Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, insbesondere Rollstuhlfahrer, werden gebeten ihre Reisen bei der Mobilitäts-Service-Zentrale anzumelden. Die Anmeldung einer Mobilitätshilfe am Bahnhof ist unter der Rufnummer (030) 6521 2888 oder per E-Mail an msz@deutschebahn.com möglich. Für die mit den Bauarbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten bittet die Bahn um Verständnis.

Bahn hat nach Verkauf Wegerecht behalten

Der Bahnhof Pferdemarkt war 2013 von der Bahn bei einer Auktion an die Familie Barsch verkauft worden. Seitdem wurde er umfangreich saniert. Die Bahn behielt aber ein Wegerecht für die Halle – und die damit verbundene Verpflichtung, die dort vorhandenen technischen Einrichtungen und Zugänge zu den Bahnsteigen in Ordnung zu halten. Die Aufzüge am Bahnhof Langenhagen-Mitte, die noch im November defekt waren, sind laut einer Bahnsprecherin mittlerweile wieder im Betrieb.

Von Andreas Krasselt