Langenhagen

Mit Stand Mittwoch, 14. Juli, sind elf Menschen in Langenhagen mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 17,8. Seit Beginn der Pandemie sind in der Stadt 2866 Infizierte registriert.

Da in der gesamten Region Hannover der Inzidenzwert seit einigen Tagen über 10 liegt,werden ab Donnerstag die Corona-Auflagen verschärft. So schreibt es die entsprechende Landesverordnung vor. Am Mittwoch meldete die Region einen Wert von 12,2.

Für die Wasserwelt Langenhagen hat die ab Donnerstag geltende Allgemeinverfügung der Region Hannover keine Auswirkungen. Darauf weist Stadtsprecherin Juliane Stahl auf Anfrage hin.

Infektionen in der Stadt resultieren aus familiären Umwelt

Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage erfasst wurden . Ronnenberg liegt derzeit mit einem Wert von 32,2 an der negativen Spitze aller 21 Regionskommunen, Langenhagen folgt dann auf Platz fünf.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.531 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon gelten derzeit 47.226 Personen als genesen. 1.088 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, heißt es von Regionssprecher Christoph Borschel.

Seinen Angaben zufolge gibt es aktuell in Langenhagen keinen identifizierten Hotspot – etwa wie in Burgdorf nach den Abiturfeierlichkeiten. Dort gelten im Anschluss an die Party vier Schüler als erkrankt.

In der Flughafenstadt ist derzeit ein Schüler mit Corona infiziert. Bei den übrigen Menschen wurde die Infektion innerhalb der Familien übertragen, sagt Borschel auf Anfrage.

Von Sven Warnecke