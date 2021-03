Die gemeinnützige Gesellschaft Arbeit für Menschen mit Behinderungen (AfB) ist nach eigenen Angaben auf die Aufarbeitung gebrauchter Businesshardware und die zertifizierte Datenvernichtung spezialisiert. Hauptsächlich von Großkonzernen und Verwaltungen werden abgeschriebene, aber zumeist funktionsfähige, EDV-Geräte an die AfB abgegeben, dafür bekommen die Firmen eine Bescheinigung für die Schwerbehindertenausgleichsabgabe.

Eine ökologisch sinnvolle Wiedervermarktung schafft bei der AfB seit mehr als 15 Jahren Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Aktuell sind etwa 500 Beschäftigte in dem Betrieb tätig, der nicht nur in Deutschland an mehreren Standorten aktiv ist, sondern auch im europäischen Ausland. Die gebrauchte Firmenhardware wird einer neuen Vermarktung zugeführt – das wird IT-Refurbishment für Umwelt und Gesellschaft genannt. swa