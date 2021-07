Langenhagen

Aus Erfahrung wird man klug: Im vergangenen Jahr erlebte die IGS Langenhagen ein Regenchaos bei der Verabschiedung der Zehntklässler. Bei der Entlassungsfeier der 2021er-Abiturienten entschied sich der Schulvorstand wegen anhaltender Niederschläge, die auf dem Außengelände geplante Zeremonie kurzerhand in die Sporthalle zu verlegen. „Ab 11 Uhr hatten viele Helfer einiges zu tun. Sie haben dankenswerterweise dafür gesorgt, dass die Innenveranstaltung möglich ist“, sagte IGS-Leiter Timo Heiken.

Die IGS Langenhagen verabschiedet ihre Abiturienten. Quelle: Stephan Hartung

Eltern müssen draußen bleiben

Gut für die Schüler, aber verbunden mit einer schlechten Nachricht für die Eltern: Sie mussten draußen bleiben. Denn auf dem Außengelände wären 500 Personen zugelassen gewesen – genug Platz also für die 122 Schüler plus Anhang. In der Sporthalle griff dann jedoch die Corona-Verordnung für 250 Anwesende. „Wir konnten dann keine Ausnahmen machen und ein paar Eltern reinlassen – das hätte nur zu Ungerechtigkeiten geführt“, sagt Regine Klinke, Leiterin der gymnasialen Oberstufe der IGS.

Die IGS Langenhagen verabschiedet in der Sporthalle ihre Abiturienten. Quelle: Stephan Hartung

Wie schon beim launigen Grußwort von Willi Minne deutlich wurde – der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Langenhagen verknüpfte das 50-jährige Bestehen der IGS mit seiner in zwei Wochen anstehenden Goldenen Hochzeit: Einige Eltern konnten immerhin Kleinigkeiten erspähen und linsten durch die offenen Notausgangstüren der Sporthalle ins Innere. Ansonsten konnten auch Freunde und Familienmitglieder der Schüler die Entlassungsfeier per Livestream von zu Hause aus ansehen.

Dreistündiges Programm

Die IGS Langenhagen verabschiedet ihre Abiturienten in der Sporthalle. Wie man im Hintergrund bei den Notausgängen sieht: Einige Eltern schafften es, einen Blick zu ergattern. Quelle: Stephan Hartung

Und das lohnte sich: Fast drei Stunden dauerte das Programm, durch das die Abiturienten Linn Degner und Thore Krebs gekonnt führten. Sie hatten Rede- und Musikbeiträge anzukündigen, außerdem zeigten alle Tutorengruppe einen selbst gedrehten Film und dankten ihren jeweiligen Lehrern. Insgesamt 19 Schüler bestanden ihr Abitur mit einer Eins vor dem Komma. Linn Degner erreichte sogar das Maximum mit einem Notendurchschnitt von 1,0.

115 junge Menschen bestehen Abitur 115 junge Erwachsene haben in diesem Jahr an der IGS Langenhagen die Abiturprüfungen erfolgreich bestanden. Hasan Al Saydali, Roqaya Al Saydali, Marie Anczkowski, Finn Asmussen, Pia Asmussen. Emily Auf dem Berge, Luca Bär, Carina Bethke, Nick Betz, Lukas Block, Maleen Bohne, Christopher Bugs, Lucas Burgath. Finn Carus, Sezer Cilbo, Joana Nicole Corell. Linn Degner, Serhat Demir, Alexander Dering, Vanessa Dermaku, Anis Derouiche. Justin Brian Ebeling, Annika Helene Eilhardt, Lilyan Elik, Fabian Erbrich. Jona Falkewitz, Felix Fernandez Rodriguez, Janine Franke, Oscar Cornelius Frenkel, Katja Fromm. Simon Ganteföhr, Clara Giesche, Bilan Göcmen. Nicolas Haase, Paula-Marie Hallensleben, Luka Hansing, Johanna Harbrecht, Rieke Haster, Julia Henke, Anna Leonie Herrmann, Mara Herschel, Denise Hettwer, Lea-Catharina Holz, Stina Hormann, Tim Horn. Nicolas Iwanowski, Elliot Johnson. Lea-Louisa Kaatze, Hannah Koszewski, Thore Krebs, Antonia Krübbe, Nina Kubica, Emely Kubsch, Madita Kuhtz. Brix Lichtenstein, Clara Helene Lochstampfer, Julia Lorenzen. Julian Marks, Zusanna Matuszak, Elilia May, Emma-Malin Meiners, Merian Menon, Luca Tim Mertens, Kristin Meyer, Mette Maleen Milark, Danielle Milesic, Finn Ole Möhring, Jessica Mohsseni, Antonio Morrone, Caren Müller, Nils Müller. Salem Nazir, Ribanna Negelmann, Julia Marie Niemann. Sina Ohlendorf, Adem Özmen, Hilal Özüduru. Cedric Peters, Marlene Pieper, Jonas Planke, Panthea Poersch. Justin Rebig, Kristina Reiche, Olga Repp, Daniele Rizzo, Alexandra Rühl. Sophie Sassenberg, Carla Elisa Schappert, Emma Schedl, Bennet Schmidt, Leonie Schneider, Robert Schwänke, Mirco Seel, Luca Segreff, Sevkan Seven, Imran Skoray, Emma Louise Smith, Jonathan Söhngen, Till Stahlhut, Luna Ellice Steege, Jennifer Stevens, Nina Stumm, Lena Suslik. Fatma Taha Basch, Noura-Barro Tangara, Anastasija Tesic, Kinga Thimm, Aischa Tomaszewski, Thore Tospann, Isabelle Triechelt. Hannah Marleen Ulrich, Denise Wegsel, Hanna Willig, Anna Philine Witzke, Kim Sophie Zweigait.

Bevor er selbst etwas früher die Sporthalle verließ, um noch bei einer vergleichbaren Feier in Schwarmstedt bei seiner Tochter zu sein, redete Heiken den Schülern ins Gewissen und gab ihnen mit auf den Weg: „Lasst euch bloß nicht einreden, dass die Jugend immer schlimmer wird!“ Denn nicht alles, was anders ist, sei schlechter als vorher. Als Beispiel nannte der Schulleiter die Veränderungen von gestern zu heute. „Wir hatten Plattenspieler, ihr habt Spotify. Wir hatten Quelle und Otto, ihr habt Amazon und Zalando. Wir hatten Kontaktanzeigen, ihr hattet Tinder.“ Und der größte Unterschied: „Wir hatten keine Handys. Unsere Eltern wussten nicht, wo wir waren. Man konnte uns nicht erreichen. Denkt mal drüber nach!“ Das machen die Schüler bestimmt gern während eines langen Partysommers.

Von Stephan Hartung