Der Kirchenkreisjugendkonvent (KKJK) Burgwedel-Langenhagen gilt als Stimme und Vertretung der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis. Das Gremium hat nun einen neuen Vorstand: Ohne Gegenstimme wählte die Mitgliederversammlung jetzt den 20-jährigen Luis Beimfohr von St. Petri Burgwedel, die 16-jährige Carlotta Hamburg und den 23-jährigen Ole Mewes, beide von der Martinsgemeinde Engelbostel, die 23-jährige Nora Schneider von St. Martini Brelingen und die 22-jährige Sarina Schneider von St. Marien Isernhagen für die nächsten zwei Jahre in das Gremium. Wieder sind damit alle vier Regionen des Kirchenkreises im Vorstand des KKJK vertreten – so, wie es in der Satzung als Empfehlung formuliert ist.

„Ich wünsche mir, dass wir die Jugend in die Kirche holen und diejenigen jungen Leute, die schon da sind, halten“, sagte Carlotta Hamburg, die erstmals in den Vorstand gewählt wurde. Ihr ist es nach eigenen Angaben wichtig, in dem Gremium Menschen unter 20 Jahren zu repräsentieren und ihre Anliegen in die Arbeit der Evangelischen Jugend einzubringen, teilt Kirchenkreissprecherin Andrea Hesse mit. Ebenfalls neu gewählt wurde Sarina Schneider, die viel Erfahrung mitbringt, unter anderem als Teamerin in der Juleica-Ausbildung.

Dank für zwei Jahre engagierte Arbeit für die Evangelische Jugend: Anne Basedau (von links), Anna Thumser, Rebecca von Hoffmann, Nora Schneider, Luis Beimfohr, Ole Mewes und Leonie Jannack. Quelle: privat

Corona-Pandemie brachte massive Einschränkungen für Jugendkonvent

Luis Beimfohr, Ole Mewes und Nora Schneider bringen laut Hesse auch Vorstandserfahrung in den Konvent ein: Sie gehen in ihre zweite Amtszeit und blicken dabei auf sehr besondere Jahre zurück, die geprägt waren von der Corona-Pandemie mit ihren massiven Einschränkungen für junge Menschen. „Ich finde es sehr schön, dass wir trotz der notwendigen Distanz zu einer Gruppe zusammengewachsen sind“, sagte Schneider. Sie habe ihre Tätigkeit im Vorstand des Jugendkonvents nicht so sehr als Arbeit empfunden, vielmehr als inspirierendes gemeinsames Entwickeln von Ideen.

Positiv fiel auch Ole Mewes’ Bilanz der zurückliegenden Vorstandsarbeit aus. „Wir werden im Kirchenkreis jetzt deutlich stärker wahrgenommen als noch vor ein paar Jahren“, stellte er fest. Zu dieser Wahrnehmung trägt sicher auch Mewes’ Engagement an anderer Stelle bei, etwa im Kirchenkreisvorstand.

Auf verschiedenen Ebenen ist auch Luis Beimfohr aktiv: Vom Sprengeljugendkonvent, in dem er die Evangelische Jugend Burgwedel-Langenhagen vertritt, wurde er zu Beginn des Jahres in die Landesjugendkammer entsandt. „Die Arbeit auf diesen verschiedenen Ebenen hat Spaß gemacht“, betonte er in der Mitgliederversammlung.

Großer Dank an abtretende Vorstandsmitglieder

Vor Beginn der Versammlung im Gemeindehaus der Emmauskirche in Langenhagen dankten Anna Thumser und Anne Basedau vom Kirchenkreisjugenddienst dem bisherigen Vorstand in einem Jugendgottesdienst für seine engagierte und ambitionierte Arbeit. „Ihr wart uns immer ein echtes, wertvolles Gegenüber mit kritischen Fragen und ehrlichen Antworten – manchmal auch dann, wenn wir gar nicht gefragt hatten“, betonte Thumser. Der Start in die Arbeit ab November 2019 sei nicht leicht gewesen, geprägt von personellem Wechsel im Kirchenkreisjugenddienst und später der Pandemie.

Sie seien mit dem Schwung und der Energie des Jugendfestivals in Elze im August 2019 gestartet, stellten Rebecca von Hoffmann und Leonie Jannack im Rückblick auf ihre Vorstandsarbeit fest. „Corona war ein Dämpfer, aber wir haben unsere Energie nicht nach außen gerichtet, sondern in die Gruppe gesteckt“, sagte von Hoffmann. Ebenso wie Jannack stellte sie sich nicht mehr zur Wahl: „Jetzt sind andere Dinge dran.“

