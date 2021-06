Langenhagen

Die Langenhagener Linke hat am Sonntag – coronabedingt im Freien – an der ehemaligen Musikmuschel im Stadtpark ihre Listen und das Wahlprogramm für die Kommunalwahl im September aufgestellt. Knapp 20 Mitglieder hat die Linke in der Region Hannover Nord, zwölf darunter treten für die Partei in den fünf Wahlbereiche Langenhagens an. Die Liste gestaltet sich vielfältig: Acht Frauen und vier Männer treten an, die jüngste Kandidatin ist 18 Jahre alt, die älteste 70. Sowohl Schüler als auch Berufstätige und Pensionäre stellen sich zur Wahl.

Auch die bisher einzige Ratsfrau der Linken, Felicitas Weck, tritt wieder an – auf Platz eins im Wahlbereich 4 (Kaltenweide, Krähenwinkel, Alt-Langenhagen Nord). „Wir hoffen, dass wir dieses Mal mehr als einen Platz im Langenhagener Rat erreichen“, sagte Linken-Ratsfrau Weck. Beim letzten Mal habe es nur knapp nicht zum zweiten Platz – und damit zur Fraktionsgröße im Rat – gereicht.

Linke stellt keinen Bürgermeisterkandidaten

Einen Bürgermeisterkandidaten will die Linke indes nicht aufstellen. „Das wäre irgendwie albern mit nur einem Platz im Rat“, sagt Weck. Ob die Partei einen Kandidaten oder eine Kandidatin einer konkurrierenden Gruppe oder Partei unterstützen will, hat sie noch nicht entschieden.

Preise in der Wasserwelt sollen sozial gestaffelt sein

Bei der Versammlung hat die Linke auch ihr Wahlprogramm verabschiedet. Die Partei setzt darin auf ihren sozialen Markenkern, etwa ein kommunales Wohnbauprogramm für mehr bezahlbare Wohnungen in der Stadt und sozial gestaffelte Eintrittspreise für die Wasserwelt. Darüber hinaus will die Partei weiter Flüchtlinge vor Ort unterstützen und eine inklusive Stadt im Sinne der Barrierefreiheit schaffen.

Linke fordert kostenlosen Nahverkehr und Tempo 30

Der zweite Schwerpunkt im Wahlprogramm liegt beim Thema Klima. Im vergangenen Jahr war Ratsfrau Weck schon an der Vorbereitung des ausführlichen Klimaschutzprogramms beteiligt. Die Linke wünscht sich für Langenhagen eine grundsätzlich Verkehrswende: Dazu gehöre eine engere Taktung der Verkehrslinien im öffentlichen Nahverkehr, der generell kostenlos sein soll. Zudem soll es weniger Investitionen in den Straßenbau geben, das Radwegenetz soll ausgeweitet werden. Für den Autoverkehr will die Linke in der Stadt ein generelles Tempolimit von 30 Stundenkilometern durchsetzen.

Spitzentrio der Langenhagener Linken: Ratsfrau Felicitas Weck (von links), die neue Sprecherin Carmen Giesemann und der ehemalige Sprecher Michael Braedt. Quelle: Sebastian Stein

Bei der Bildung setzt die Linke auf den Bau einer neuen Kita – und darüber hinaus bei Bedarf auch auf den Bau einer weiteren Grundschule in Kaltenweide am Weiherfeld. In dem Langenhagener Ortsteil gibt es seit Jahren Diskussionen über eine unzureichende Infrastruktur ob der stark gewachsenen Bevölkerung durch neue Baugebiete. Alle Schulen sollen nach Ansicht der Partei als Lehre aus Corona mit Lüftungsanlagen und ausreichend Räumen für die Arbeit in Kleingruppen ausgestattet werden.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der Linken Wahlbereich 1 (Wiesenau, Brink, Im hohen Felde): Aila Scholz, Brigitta Runge Wahlbereich 2 (Langenhagen-Langenforth): Michael Braedt, Bianka Trute-Baran, Tobias Kampowski Wahlbereich 3 (Langenhagen-Mitte): Carmen Giesemann, Matthias Pander, Jana Triller Wahlbereich 4 (Kaltenweide, Krähenwinkel, Alt-Langenhagen Nord): Felicitas Weck, Ronja Rassau Wahlbereich 5 (Engelbostel, Godshorn, Schulenburg): Ute Braedt, Dietrich Teickner

Die Linke will die politische Arbeit in der Stadt auch transparenter gestalten. Das soll zum einen etwa über die Onlineübertragung und Aufzeichnung von Ratssitzungen verlaufen. Ein entsprechender Antrag von Weck wurde vom Rat bislang allerdings mehrfach abgelehnt. Einwohnerinnen und Einwohner könnten sich nach Ansicht der Partei künftig aber stärker über einen Bürgerhaushalt einbringen.

Von Sebastian Stein