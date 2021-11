Langenhagen

Corona und dann auch noch der Wasserschaden im Theatersaal – trotz dieser Unwägbarkeiten geben die Veranstalter der Mimuse nicht auf. Für das Herbstprogramm haben die Verantwortlichen um Inga Herrmann einen bunten Reigen mit vielen außergewöhnlichen Künstlern geplant. Genau deshalb sollen so viele Shows wie möglich gerettet werden.

Lesen Sie auch Wasserschaden in Theatersaal Langenhagen: Mimuse und Rat ziehen um

Die Mimuse muss ihr Konzept etwas abwandeln

Die Mimuse versucht gemeinsam mit der Stadt Langenhagen Ausweichorte zu finden und zu organisieren, heißt es von Herrmann weiter. Ab sofort finden zudem alle Veranstaltungen im 2-G-Modus statt. Zutritt haben deshalb nur noch alle Geimpften und Genesenen, sie müssen einen entsprechendem Nachweis mit sich führen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind davon ausgenommen. Ungeimpfte Gäste benötigen indes ein ärztliches Attest sowie einen negativen Schnelltest, teilt die Programmverantwortliche weiter mit. Vor Ort herrscht keine Maskenpflicht. Kontaktdaten werden via Luca-App oder wahlweise schriftlich erhoben.

Die Veranstalter haben unter der 2-G-Regelung in den beiden vergangenen Wochen bereits die Shows von Korff & Ludewig und Sissi Perlinger erfolgreich im daunstärs an der Konrad-Adenauer-Straße 15 über die Bühne gebracht.

So präsentiert sich das daunstärs in Langenhagen den Mimuse-Besuchern. Quelle: daunstärs

Das sind die geänderten Spielorte und Zeiten

Matthias Brodowy singt und „trinkt“ am Sonnabend, 13. November, ab 20 Uhr mit dem „DamenLikörChor“ aus Hamburg in der Aula des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße 21–23. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Die Show „Make Science Great Again!“ von Vince Ebert ist beinahe ausverkauft. Die humorvolle und kulturübergreifende Abrechnung mit Irrationalität, Denkfehlern und gegenseitigen Überlegenheitsgefühlen spielt am Sonnabend, 20. November, ab 20 Uhr im daunstärs. Auch die drei Musiker von „Wildes Holz“ treten dort mit ihrer Familienshow „Alle Jahre wilder“ auf. Los geht es am Sonntag, 28. November, um 17 Uhr. Interessierte können dafür noch Karten erwerben. Schüler erhalten eine Ermäßigung an der Abendkasse.

Der „DamenLikörChor“ aus Hamburg tritt gemeinsam mit Matthias Brodowy am Sonnabend auf. Vince Eberts Show „Make Science Great Again“ ist fast ausverkauft. Quelle: Thomas Rusch/Frank Eidel

Der Komiker Jens Heinrich Claassen macht mit seiner Show „Ohne Liebe rostet nichts“ die Elisabethkirche, Kirchplatz 5, unsicher. Für das Programm am Donnerstag, 25. November, ab 20 Uhr, sind noch Karten erhältlich. Die Show von Lisa Feller, die am Sonnabend, 4. Dezember, stattfinden sollte, musste abgesagt werden. Karten werden dort zurückerstattet, wo sie gekauft wurden.

Jens Heinrich Claassens „Ohne Liebe rostet nichts“ spielt in der Elisabethkirche. Quelle: Olli Haas

Für alle weiteren Veranstaltungen sind die Planungen derzeit noch nicht abgeschlossen. Aktuelle Informationen finden die Gäste aber im Internet unter www.mimuse.de. Bei Rückfragen sind die Veranstalter per E-Mail an info@mimuse.de oder Telefon (0152) 26617293 erreichbar.

Mimuse-Karten gibt es unter anderem hier:

Karten für die Mimuse kosten zwischen 18 und 24 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Die Tickets gibt es unter Telefon (0511) 1212333 sowie online auf haz.de/tickets und neuepresse.de/tickets im Internet sowie bei zahlreichen Verkaufsstellen, auch in der Geschäftsstelle von HAZ und NP im City-Center, Marktplatz 5. Die Abendkasse öffnet zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn und ist unter Telefon (0511) 7269519 erreichbar.

Von Fiona Lechner