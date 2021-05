Langenhagen

Die Satirepartei Die Partei hat zur Wahl des Langenhagener Bürgermeisteramtes am 12. September eine Kandidatin nominiert. Die 44 Jahre alte Businessanalystin Marion Hasenkamp bewirbt sich um das Spitzenamt der Stadt. Zugleich schickt die Gruppierung eine vierköpfige Liste in das Rennen um die Plätze im Rat der Stadt. In den Kommunalparlamenten im Umland ist die Satirepartei bislang nicht vertreten, auch in Langenhagen ist Die Partei noch nicht in Erscheinung getreten. Seit 2016 ist sie jedoch Teil des Stadtrats von Hannover sowie in der Regionsversammlung vertreten.

Satire-Motto: „Alle für eine“

Unter dem ironischen Motto „Alle für eine“ will Die Partei gleich dreifach auf Hasenkamp setzen und „Langenhagen erobern“, wie der Hannover- und Niedersachsen-Vorsitzende der Gruppe, Julian Klippert, mitteilt. Hasenkamp tritt als Bürgermeisterkandidatin für Langenhagen, als Spitzenkandidatin für die Regionsversammlung im Bereich Burgwedel-Isernhagen-Langenhagen und als Spitzenkandidatin für den Stadtrat Langenhagen im Wahlbereich 4 an. Die Partei hat Hasenkamp bereits nominiert, noch fehlen aber die nötigen Unterstützerunterschriften.

Lesen Sie auch: Das müssen Sie zur Kommunalwahl in Langenhagen wissen

Ihr liege das Thema Umweltschutz am Herzen, „mit mir ist ein Tempolimit von 30 km/h für Flugzeuge über Langenhagen endlich denkbar”, erklärt Marion Hasenkamp im parteitypischen Stil. „Weiterführend werde ich enorme Summen in Bildung und soziale Gerechtigkeit investieren. Wie ich das finanzieren werde? Erst mal stoppen wir den Rathaus-Um- und -anbau, und wenn das nicht reicht, bergen wir den Schatz aus dem Silbersee.”

Das sind die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten

Für den Rat der Stadt hat die Partei aus den weiteren Ortschaften Langenhagens den 40-jährigen Bücher- und Mediengestalter Christian Borwin-Rolfs im Wahlbereich I, die 20-jährige Schülerin Klara Günther im Wahlbereich 3 sowie für den Ortsrat Kaltenweide und den 65-jährigen Vertriebsleiter Dietmar Bartel im Wahlbereich 5 sowie für den Ortsrat Godshorn nominiert.

Von Sebastian Stein