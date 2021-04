Langenhagen

Die Verwaltung möchte ihre Kommunikation mit den Menschen verbessern. Um zu verstehen, wie sich etwa Langenhagenerinnen und Langenhagener informieren, hat die Rathausspitze die Umfrage mit dem Titel „Wie und wo informieren sich Bürgerinnen und Bürger in Langenhagen?“ mit fünf Fragen gestartet.

Die Teilnahme an der Umfrage dauert zwischen fünf und zehn Minuten, heißt es aus dem Rathaus. Die Stadt befragt die Menschen rund um das Thema Informationsbeschaffung. Es geht unter anderem auch darum, Informationen besser und verständlicher zu vermitteln – auch mehrsprachig.

Umfragenteilnahme ist bis Ende April möglich

Mitmachen können alle auf www.langenhagen.de/umfrage-online auf der Homepage der Stadt. Die Umfrage läuft noch den gesamten April. Jeder darf dabei mitmachen. Es stehen zwölf verschiedene Sprachen und Dialekte zur Auswahl. Einzige weitere Voraussetzung: Die Menschen müssen ihren Wohnsitz in Langenhagen haben. Wie lange man in der Stadt lebt oder ob man einen Migrationshintergrund hat, spiele keine Rolle, sagt Rathaussprecherin Inga Sievert. Interessierte haben bis Freitag, 30. April, die Gelegenheit, an der Umfrage teilzunehmen – allerdings nur im Internet.

Von Leona Passgang