Langenhagen

Waren bislang in Langenhagen Einrichtungen von Corona-Infektionen betroffen, so handelte es sich vor allem um Schulen. Nun hat es auch eine Pflegeeinrichtung getroffen. „Auch darauf“, so Regionssprecherin Christina Kreuz auf Nachfrage am Montagmittag, sei der kräftige Anstieg der aktuellen Fallzahlen für die Stadt zurückzuführen.

173 Langenhagener sind aktuell mit Corona infiziert

Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete am Montagvormittag aktuell 173 Infizierte für das Stadtgebiet. Am Freitagmittag waren es noch 149 Personen gewesen. Innerhalb von drei Tagen legte diese Zahl somit um 24 Fälle zu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte von 165,6 am Freitag auf 195,8 am Montag. Langenhagen lag bei diesem wichtigen Wert am Montagvormittag damit deutlich über dem Regionsschnitt von aktuell 156,7. Einen höheren Inzidenzwert als für Langenhagen vermeldete das Gesundheitsamt nur für Barsinghausen (254,4) und Garbsen (253,9). Im positiven Sinne Spitzenreiter war Wennigsen, wo der Inzidenzwert am Montag bei 27,8 lag.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 963 Langenhagener mit Covid-19 infiziert, regionsweit sind es 16.654 Menschen. 279 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt aktuell bei 84 Jahren.

Von Frank Walter