Langenhagen

Die Polizei sucht nach einem Trickdieb, der am Freitag zwischen 10.30 und 11 Uhr einer Kundin in einem Supermarkt am Straßburger Platz in Langenhagen das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen hat. Darin befand sich Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Opfer hatte die Tasche beim Shoppen zuvor in ihren Einkaufswagen gestellt und das Fehlen der Geldbörse erst an der Kasse bemerkt.

Zudem suchen die Ermittler nach Dieben, die am Söseweg in Langenhagen zwischen Mittwoch gegen Mitternacht und Freitag, 15 Uhr, das Kennzeichen eines dort abgestellten Fiat Seicento entwendet haben.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke