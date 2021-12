Langenhagen

Regelmäßig warnt die Polizei davor, Wertsachen im geparkten Auto zurückzulassen. Denn das kann Diebe anlocken. Das hat nun auch eine Frau in Langenhagen zu spüren bekommen. Unbekannte hatten am Sonnabend, 25. Dezember, zwischen 11 und 11.30 Uhr die hintere Dreieckscheibe eines an der Karl-Kellner-Straße abgestellten grauen Škoda Kamiq eingeschlagen. Der Täter schnappte sich die im Fahrzeuginneren liegende Handtasche und verschwand. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 500 Euro.

Diebe entwenden Mercedes ML

Gleich auf das ganze Auto hatten es Diebe zwischen Donnerstag, 23. Dezember, etwa 18 Uhr und dem folgenden Heiligen Abend etwa 16 Uhr in Langenhagen abgesehen. Die Unbekannten entwendeten einen grauen Mercedes ML, der zu dieser Zeit an der Godshorner Straße in der Nähe des Sattelhofs abgestellt war. Der Wert des Fahrzeugs wird von der Polizei mit 3800 Euro angegeben. Hinweise erbittet das Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke