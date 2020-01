Schulenburg

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag auf einem Supermarktparkplatz an der Desbrocksriede in Schulenburg zugelangt. Der Dieb stahl zwischen 9.30 und 9.50 Uhr aus einem unverschlossenen Kofferraum eines VW Golf die Handtasche einer 83-jährigen Seniorin. Das Auto war auf dem Parkplatz abgestellt.

Die Polizei Langenhagen ermittelt und sucht jetzt Augenzeugen, die etwas beobachtet haben. Das Kommissariat ist unter Telefon (0511) 1094215 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley