Langenhagen

Ein Unbekannter hat einer Seniorin am Montagnachmittag in einem Supermarkt im CCL das Portemonnaie gestohlen. Die 81-jährige Frau merkte den Verlust erst, als sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte. Nach Auskunft der Polizei entwendete der Dieb die Geldbörse aus der Tasche der Dame zwischen 16.30 und 16.50 Uhr.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley