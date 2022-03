Langenhagen

Diebe haben am Wochenende an der Kurt-Schumacher-Allee in Langenhagen den Katalysator aus einem VW Golf ausgebaut und gestohlen. Der Besitzer des Autos hatte es am Sonnabend gegen 16 Uhr dort abgestellt. Er bemerkte den Diebstahl erst am Sonntag gegen 13 Uhr.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 entgegen.