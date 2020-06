Kaltenweide

Diebe hatten es in Hainhaus auf einen Porsche Cayenne abgesehen. Sie bauten zwischen Sonnabend, 11 Uhr, und Montag, 10 Uhr, das Lenkrad mit Airbag aus dem teuren Fahrzeug aus. Der Wagen stand auf einem Grundstück am Edderweg vor einer Garage. Wie die Täter in das Auto gelangt sind, ist noch unklar, berichtet die Polizei. Eine Scheibe sei allerdings nicht zu Bruch gegangen.

Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise. Das Kommissariat Langenhagen ist unter Telefon (0511) 1094215 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley