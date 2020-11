Langenhagen

Unbekannte haben sich an der Tempelhofer Straße in Langenhagen an einem weißen Mercedes AMG zu schaffen gemacht. Sie bauten den schwarzen Heckspoiler des Fahrzeugs ab und nahmen ihn mit. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr. Die Polizei, die den Schaden auf etwa 1000 Euro schätzt, hofft auf Zeugenhinweise auf die Täter unter Telefon (0511) 109-4215.

Von Frank Walter