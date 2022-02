Kaltenweide

Irgendwann im Laufe der vergangenen drei Wochen sind unbekannte Täter in einen Wohnwagen eingebrochen, der in einer Parkbucht an der Kananoher Straße in Langenhagen-Kaltenweide abgestellt worden war. Die Polizei kann den Tatzeitraum nur auf die Zeit von Sonnabend, 29. Januar, 0 Uhr, und Sonnabend, 19. Februar, 20 Uhr, eingrenzen.

Die Diebe entwendeten HiFi-Artikel, Besteck und Kleidung. Der Gesamtschaden liegt laut Polizeiangaben bei rund 3000 Euro. Die Täter versuchten vermutlich kurz danach oder davor, auch in einen unmittelbar daneben abgestellten, weiteren Wohnwagen einzusteigen. Dort hatten sie aber keinen Erfolg. Bei dem Versuch verursachten sie jedoch einen Schaden in Höhe von 1000 Euro an dem Fahrzeug.

Von Andreas Krasselt