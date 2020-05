Engelbostel

Bohrwerkzeuge haben Diebe von der Ladefläche eines Firmentransporters in Engelbostel gestohlen. Der orangefarbene Wagen der Marke Iveco stand zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, an der Garmsstraße. Die Täter knackten den verschlossenen Aufbewahrungskasten auf der Ladefläche, in dem die Werkzeuge lagen.

Die Unbekannten verursachten circa 1500 Euro Schaden. Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Julia Gödde-Polley