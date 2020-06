Godshorn

Diebe haben am Wochenende ein abgeschlossenes Fahrrad der Marke Merida von einem Grundstück an der Straße Alt-Godshorn gestohlen. Das schwarz-weiße Mountainbike, Modell Big Seven, war mit einem Zahlenschloss gesichert. Dieses knackten die Unbekannten zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, und flüchteten mit dem 27,5 Zoll großen Rad im Wert von etwa 680 Euro.

Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley