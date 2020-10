Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Dienstag zwischen 8 und 13 Uhr in Langenhagen ein Fahrrad gestohlen haben. Gegen die Täter wird nun wegen schwerem Diebstahl ermittelt. Die Diebe hatten das Schloss des am Hoppegartenring in Höhe Hausnummer 22 abgestellten schwarzen Herrenfahrrads der Marke Rixe Toulouse geknackt.

Die Höhe des Schadens stand am Mittwoch noch nicht fest. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke