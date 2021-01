Schulenburg

Sieben Männer und eine Frau haben am Dienstagabend den Supermarkt an der Desbrocksriede in Schulenburg mit vier vollen Einkaufswagen verlassen, ohne die Ware bezahlt zu haben.

Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Langenhagen, war die Gruppe gegen 19.50 Uhr in den Laden gegangen. Als sie diesen fluchtartig verließen, befand sich Ware im Wert von fast 400 Euro in jedem der vier Einkaufswagen.

Anzeige

Ein Passant hatte die Diebe, darunter eine 38 Jahre alte Schwangere, beobachtet und das Personal des Geschäfts informiert. Dieses hielt die Frau auf dem Parkplatz bis zum Eintreffen der Polizei fest. Den anderen Tätern gelang indes die Flucht – samt Beute.

Täterin ist der Polizei bekannt

Die vorläufig festgenommene Schwangere ist bereits bei der Polizei wegen diverser Delikte bekannt. Sie habe bei der Vernehmung angegeben, den Einkaufswagen an der nahe gelegenen Bushaltestelle von einem Unbekannten geschenkt bekommen zu haben, berichtet Bunke. Nach der Befragung durfte die im Bereich Vahrenheide wohnende Frau die Wache wieder verlassen.

Nun fahndet die Polizei nach den anderen Tätern und ermittelt wegen Banden- und gewerbsmäßigen Ladendiebstahls. Die Ermittler suchen Zeugen, speziell auch den Mann, der das Personal des Supermarkts auf den Diebstahl aufmerksam gemacht hatte. Hinweise werden unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 entgegengenommen.

Von Sven Warnecke