Langenhagen

Diebe haben am Dienstag, 27. Juli, zwischen 17 und 20 Uhr das E-Bike einer 57-jährigen Frau gestohlen. Das Fahrrad war am Straßburger Platz 9 in unmittelbarer Nähe zur Haltestelle Langenhagen-Mitte abgestellt und angeschlossen worden.

Die Langenhagener Polizei schätzt den Schaden auf 1200 Euro. Wer den Diebstahl beobachtet hat, kann sich bei den Beamten unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 melden.

Von Sebastian Stein