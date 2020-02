Langenhagen

Ohne zu bezahlen haben am Freitagnachmittag vier Männer einen Einkaufswagen mit Süßigkeiten aus einem Supermarkt an der Straße Am Pferdemarkt geschoben. Ein zweiter Diebstahl nur etwa eine Stunde später scheiterte – dank eines aufmerksamen Zeugen.

Die Unbekannten beluden um 15.45 Uhr den Wagen in dem Laden mit Süßwaren und schoben ihn dann aus dem Geschäft in Richtung Parkplatz. Eine Alarmanlage habe in dem Supermarkt nicht ausgelöst, berichtete ein Polizeisprecher. Die Männern luden das Diebesgut in ein Auto und flüchteten. Welche Süßwaren gestohlen wurden und in welchem Wert ist nach Angaben der Ermittler noch unklar.

Im zweiten Fall auf Zigarettenstangen abgesehen

Nur eine Stunde später, gegen 17 Uhr, versuchten drei Männer auf die gleiche Art und Weise Artikel aus dem Markt zu stehlen. Diesmal hatten es die Unbekannten allerdings auf Zigarettenstangen abgesehen. Das Trio hatte diese in einen Einkaufswagen gelegt und wollte den Markt verlassen. Doch ein Zeuge bemerkte den Diebstahl und verständigte die Mitarbeiter. Den Tätern gelang jedoch die Flucht – allerdings ohne Beute.

Polizei prüft Zusammenhänge

In beiden Fällen waren die Täter dunkel gekleidet. Ob es zweimal dieselbe Gruppe war, ist bislang unklar. Weitere Beschreibungen liegen den Ermittlern nicht vor. Deshalb hofft die Polizei auf Zeugen, die am Freitagnachmittag etwas beobachtet haben. Zudem prüft sie, ob es brauchbare Videoaufzeichnungen aus dem Supermarkt gibt.

Ebenfalls ermitteln die Beamten, ob es einen Zusammenhang zu einem Süßigkeitendiebstahl aus einem Lebensmittelmarkt am Straßburger Platz am 7. Februar gibt. Das Langenhagener Kommissariat ist unter Telefon (0511) 1094215 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley