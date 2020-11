Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die mehrere Kubikmeter Brennholz vom Gelände der Elisabeth-Kirchengemeinde in Langenhagen gestohlen haben. Die Tat ereignete sich nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, zwischen Freitag, 13. November, 16 Uhr, und Montag, 16. November, 12.30 Uhr. Um an ihre Beute am Kirchplatz zu gelangen, hatten die Täter offenbar einen Maschendrahtzaun aufgeschnitten.

Angesichts des Volumens und Gewichtes des Holzes gehen die Ermittler davon aus, dass die Diebe zum Abtransport ein größeres Gefährt benutzt haben dürften. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Nun hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke