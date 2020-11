Langenhagen

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Langenhagen entwendeten Diebe am Freitag zwischen Mitternacht und 7 Uhr an der Stadtparkallee ein dort an einem Fahrradständer angeschlossenes Mountainbike. Das Modell Santiago Cross hat einen gelb lackierten Rahmen und schwarze Schutzbleche. Es hat einen Wert von circa 300 Euro.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonnabend, 7.25 Uhr, am Pestalozziweg. Dort verschwand ein mittels Zahlenschloss gesichertes Herrenrad der Marke Rixe vor der Haustür des Eigentümers. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 600 Euro.

Hinweise zu den fortwährenden Fahrraddiebstählen in der Stadt erbittet das Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke