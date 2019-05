Kaltenweide

Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die die Kasse eines Verkaufsstands für Eier und Kartoffeln an der Straße Am Weiherfeld in Kaltenweide gestohlen haben. Nach Auskunft von Kommissariatssprecher Patrick Götze hatten die Täter am Dienstag zwischen etwa 10 und 16.30 Uhr die in einem Regal fest verschraubte Kasse herausgerissen und mitgenommen. Der frei zugängliche Stand ist Götzes Angaben zufolge direkt neben der Hofeinfahrt aufgebaut. Der Schaden beläuft sich auf etwa 120 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Sven Warnecke