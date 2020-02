Langenhagen

Gleich zweimal sind zwischen Sonntag und Montag Kennzeichen von privat abgestellten Autos gestohlen worden. Die Polizei Langenhagen bittet nun um Mithilfe: Wer hat in Godshorn an der Straße Altenhorst zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 8 Uhr, etwas rund um einen dort abgestellten Suzuki beobachten können? Gestohlen wurden die Kennzeichen H-MN 2411. Zwischen Montag, 21.15 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, verschwanden in Schulenburg an der Gleiwitzer Straße von einem VW Passat die Kennzeichen H-LA 8332.

Wer Hinweise geben kann – auch zum Verbleib der Kennzeichen – erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander