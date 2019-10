Langenhagen

Diebe haben es an der Niedersachsenstraße auf ein Lenkrad abgesehen. Die Unbekannten schlugen zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 9 Uhr, die Dreiecksscheibe eines BMW X 5 ein und gelangten so in das Wageninnere. Die Täter bauten das Lenkrad mit Airbag sowie die Multimediaeinrichtung aus und flüchteten mit der Beute unerkannt. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkstreifen vor einem Haus.

Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 3200 Euro und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley