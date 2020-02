Langenhagen

Ein abgeschlossenes Mountainbike haben Unbekannte am Montag zwischen 14 und 23.15 Uhr in Langenhagen gestohlen. In dieser Zeit stand das Rad der Marke Giant am Hintereingang des Bahnhofs Mitte an der Brüsseler Straße am dortigen Fahrradständer. Den Dieben gelang es, das Schloss zu knacken und mit dem blau-orangen Fahrrad mit schwarz-blauem Sattel unerkannt zu flüchten.

Die Polizei beziffert den Schaden auf circa 2000 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet das Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Julia Gödde-Polley