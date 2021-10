Langenhagen

Diebe haben am Freitag, 15. Oktober, zwischen 12.45 und 13.10 Uhr die Unaufmerksamkeit einer Frau genutzt, um ihr aus dem Einkaufswagen eines Supermarktes Am Pferdemarkt das Portemonnaie zu stehlen. Die Täter werden nun von der Polizei Langenhagen gesucht. Das Opfer hatte während des Einkaufs seine Handtasche in dem Vehikel abgelegt, heißt es von einem Sprecher der Polizei weiter.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke