Langenhagen/Godshorn

Diebe haben zwischen Donnerstag, 2. September, 15 Uhr, und Freitag, 3. September, 17.15 Uhr, von einem auf einem Firmengelände an der Emil-Berliner-Straße geparkten Audi Q7 die Reifen samt Felgen gestohlen. Nach Auskunft der Polizei bockten die Täter dazu das Auto auf. Die Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Vor Wohnhaus stehenden Motorroller gestohlen

Bereits zwischen Montag, 30. August, und Dienstag, 31. September, 5.30 Uhr, hatten Unbekannte einen auf dem Gehweg an der Straße Alt-Godshorn abgestellten schwarzen Motorroller entwendet. Das Fahrzeug der Marke Peugeot stand vor einem Wohnhaus und war mittels Lenkradschloss gesichert. Der Wert des Rollers beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Handtasche aus aufgebrochenem Auto entwendet

Zudem hat ein Unbekannter am Freitag, 3. September, zwischen 14 und 15.10 Uhr einen am Hagenhof in Langenhagen abgestellten Skoda Karoq aufgebrochen. Der Täter schlug eine Seitenscheibe ein und entwendete eine im Fahrzeug liegende Handtasche. Der Schaden beläuft sich nach Auskunft der Polizei auf etwa 500 Euro.

Hinweise zu allen drei Taten erbittet die Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Sven Warnecke