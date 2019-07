Langenhagen

Die kurze Sorglosigkeit zweier Transporter-Fahrer haben Diebe am Mittwoch und Donnerstag ausgenutzt: Am Mittwoch stahl ein Unbekannter zwischen 9 und 9.20 Uhr am Masurenweg aus einem unverschlossenen Fahrzeug eine Tasche mit persönlichen Papieren und Fahrzeugschlüsseln. Der 27-jährige Fahrer des Transporters hatte den Wagen nur kurz zurückgelassen. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 100 Euro.

Nur einen Tag später verschwand aus einem Sprinter Pritschenwagen der Deutschen Bahn an der Sauerbruchstraße zwischen 9 und 10 Uhr ein Rucksack mit einer Geldbörse und weiteren privaten Gegenständen. Der 45-jährige Fahrer war während dieser Zeit mit Gartenarbeiten in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs beschäftigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei Langenhagen in der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Aktuelle Polizeinachrichten Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander