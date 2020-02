Mehrere Kunden der Postbank sorgen sich nach einer Nachricht in den sozialen Medien am Freitagmittag um ihre Daten. Die Polizei bestätigt einen Skimming-Fall an einem Geldautomaten der Bank am Marktplatz in Langenhagen. Noch ist unklar, wer ein zusätzliches Gerät zum Abgreifen der Bankdaten montiert hat.