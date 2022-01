Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die aus einem braunen Lieferwagen der Marke Ford zum Ende des Langenhagener Wochenmarktes am Dienstag, 4. Januar, die Tageseinnahmen gestohlen haben.

Nach Auskunft von Ermittler Ingo Wachsmann hatte die Mitarbeiterin einer Bäckerei aus Walsrode gegen 13.30 Uhr ihren Verkaufsstand am Brunnen in der Ostpassage in unmittelbarer Nähe zum Langenhagener Kommissariat abgebaut. Wegen eines Defektes am Schließmechanismus der Schiebetür war der Transporter nicht richtig verriegelt. Diesen Umstand nutzte der Dieb und schnappte sich den im Fußraum der Beifahrerseite abgestellten violetten Trolley. Darin war eine pinkfarbene Geldkassette mit den Tageseinnahmen deponiert. Die Bäckereiverkäuferin bemerkte den Diebstahl zwar sofort, der Täter hatte aber bereits das Weite gesucht.

Den Schaden beziffert der Polizist auf etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke