Krähenwinkel

Unbekannte haben am Mittwoch, 19. Januar, in der Zeit zwischen 12 und 20 Uhr ein an der Walsroder Straße in Höhe des Hainhäuser Wegs in Krähenwinkel abgestelltes Wohnmobil aufgebrochen. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei hebelten die Täter die Seitentür des Gefährts auf.

Wie Ermittler Patrick Götze aus dem Kommissariat Langenhagen weiter berichtet, entwendeten die Autoknacker außer einem Fernsehgerät auch die Heizung des Campers. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke