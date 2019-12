Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die einer Frau beim Einkaufen in Langenhagen die Geldbörse gestohlen haben. Nach Auskunft eines Polizeisprechers war die 55-Jährige am Dienstag zwischen 13.15 und 13.30 Uhr in einem Supermarkt Am Pferdemarkt unterwegs. Dabei habe sie ihren Rucksack in den Einkaufswagen gelegt. Die Diebe nutzten einen kurzen Moment, als die Frau ihre Sachen aus dem Blick verlor und entwendeten das Portemonnaie aus dem Rucksack. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke