Langenhagen

Ein orangefarbenes Mountainbike der Marke Serious Rockville haben Diebe in Langenhagen gestohlen. Das Fahrrad stand zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, vor einem Wohnhaus an der Straße In den Kolkwiesen. Es war mit einem einfachen Bügelschloss gesichert, das die Täter knackten.

Die Polizei schätzt den Wert des Fahrrads auf circa 200 Euro. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley