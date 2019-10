Langenhagen

Ein Quad haben Diebe zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 14.45 Uhr, an der Beethovenstraße gestohlen. Es handelt sich um ein orangefarbenes Modell des Herstellers Taiwan Golden Bee. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand geparkt. Die Polizei schätzt den Zeitwert des Quads auf circa 2000 Euro. Hinweise nimmt das Kommissariat an der Ostpassage unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley