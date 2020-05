Langenhagen

Unbekannte haben zwischen Dienstag, etwa 8 Uhr, und Mittwoch gegen 14.15 Uhr ein an der Straße In den Kolkwiesen in Langenhagen abgestelltes E-Bike gestohlen. Die 60 Jahre alte Eigentümerin des schwarzen E-Damenrades der Marke Prophete City hatte ihre Gefährt mit einem Kabelschloss gesichert abgestellt. Die Täter brachen nach Polizeiangaben das Schloss auf und entwendeten das etwa 1000 Euro teure Gefährt. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerem Diebstahl.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke