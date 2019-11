Langenhagen

Die Polizei sucht nach einem gestohlenen Sattelauflieger mit Kühlaggregat, der zwischen Freitag, 11 Uhr, und Sonnabend, 8 Uhr, von einem Parkplatz für Lastkraftwagen an der Schleswigstraße im Gewerbegebiet Rehkamp gestohlen worden ist. Erst am Montag hatte die betroffene Firma nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal und Ermittlungsdienst im Langenhagener Kommissariat, bemerkt, dass der Auflieger nicht regulär unterwegs war, sondern gestohlen wurde. Durch Befragung anderer Lkw-Fahrer konnte der Tatzeitraum näher eingegrenzt werden. Der Sattelauflieger ist Bunkes Angaben zufolge weiß und hat das Kennzeichen GS-GG-1021.

Unbekannte stehlen Portemonnaie aus Jacke

Ebenfalls am Freitag haben Unbekannte am Oertzeweg einem 63-jährigen Mann die Geldbörse aus seiner Jacke gestohlen. Der bestohlene Mann war gegen 19.45 Uhr in einem Supermarkt unterwegs und wurde nach eigenen Angaben von einem Unbekannten angerempelt. Genauere Beschreibungen des Täters liegen der Polizei nicht vor.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander und Julia Gödde-Polley