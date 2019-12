Langenhagen

In den vergangenen Tagen sind am Schulzentrum mehrere Fahrräder gestohlen worden. Nun meldet die Polizei Langenhagen einen weiteren Diebstahl direkt am City-Center. In allen Fällen gaben die Eigentümer an, dass die Räder abgeschlossen gewesen sein sollen.

Wie Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Mittwoch mitteilt, ereignete sich der jüngste Diebstahl am Sonnabend zwischen 17 und 18.30 Uhr im Bereich des CCL zwischen Bäckerei und Buchhandlung am Ausgang zum Marktplatz. Die 52 Jahre alte Fahrradfahrerin hatte ihr Rad angeschlossen. Den Schaden beziffert Bunke auf etwa 300 Euro.

Der Ermittler will aber nicht von einer Serie sprechen. Bei der Zahl gestohlener Fahrräder gebe es aktuell keine Auffälligkeiten, sagte er. Allerdings appellierte der Beamte, Zweiräder nicht nur ab-, sondern etwa an Bügel oder Ähnlichem anzuschließen. Denn nach den jüngsten Diebstählen hatten die Polizisten keine aufgebrochenen Schlösser am Tatort gefunden. Deshalb geht Bunke davon aus, dass die Täter ihre abgeschlossene Beute möglicherweise weggetragen haben.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke