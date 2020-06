Godshorn/Krähenwinkel

Sowohl in Godshorn wie auch in Krähenwinkel haben Fahrraddiebe zugeschlagen. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Langenhagen entwendeten die Unbekannten in der Nacht zu Freitag ein in Godshorn an der Straße Am Moore abgestelltes hochwertiges Mountainbike der Firma Ghost, Modell Kato. Den Wert des zuvor angeschlossenen Fahrrades beziffert die Polizei auf etwa 700 Euro.

Ein weniger teures Fahrrad entwendeten Diebe an der Wiesenstraße in Krähenwinkel am Freitag zwischen 18 und 19.30 Uhr. Dort entwendeten sie ein mit einem Zahlenschloss gesichertes Zweirad im Wert von etwa 300 Euro.

Anzeige

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen schwerem Diebstahl und bittet unter Telefon (0511) 1094215 um Hinweise. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Sven Warnecke