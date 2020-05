Godshorn/Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Sonnabend etwa 20 Uhr und Montag gegen 12 Uhr den Tank eines abgestellten Lastwagens an der Kemptener Straße im Gewerbegebiet Godshorn aufgebrochen haben. Nach Auskunft von Langenhagens Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Oliver Bunke, zapften die Täter anschließend 150 Liter Diesel ab.

Diebe brechen Fahrradschloss auf

Ein weiterer schwerer Diebstahl ereignete sich seinen Angaben zufolge am Sonnabend zwischen 10 und 14 Uhr an der Straße In den Kolkwiesen in Langenhagen. Dort haben Unbekannte ein vor der Wohnungstür angeschlossenes Fahrrad gestohlen. Dabei handelt es sich um ein himmelblaues Mountainbike der Marke Bulls Pulsar. Den Schaden beziffert der Polizist auf etwa 450 Euro. An dem Wochenende waren bereits vier Fahrraddiebstähle in Langenhagen angezeigt worden. Ein Tatzusammenhang wird routinemäßig geprüft.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke