Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Sonnabend, 0.30 Uhr, und Montag, 5 Uhr, aus einem an der Holstenstraße in Langenhagen abgestellten Lastwagen Diesel abgezapft haben. Die Täter füllten etwa 250 Liter Kraftstoff um. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Diebe den Tankdeckel des Fahrzeugs auf. Die Höhe des Gesamtschadens stand am Dienstag noch nicht fest.

Die Ermittler suchen zudem Randalierer, die zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, einen an der Walsroder Straße in Höhe der Hausnummer 117 abgestellten Seat Ibiza demoliert haben. Die Unbekannten rissen den linken Außenspiegel ab. Möglicherweise wurde der Seat auch von einem vorbeirollenden Fahrzeug touchiert. Auch in diesem Fall stand die Höhe des Schadens noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke