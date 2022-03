Langenhagen/Godshorn

Auf voluminöse Beute hatten es Diebe einerseits in Langenhagen und andererseits in Godshorn abgesehen. Beide Diebstähle wurden am Montag entdeckt, für beide Taten bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise.

Am Famila-Markt an der Hans-Böckler-Straße bedienten sich Unbekannte am Leergutlager. Zwischen Sonnabendabend und dem frühen Montagmorgen trennten sie an einem Vorhängekettenschloss ein Kettenglied auf und stahlen dann Pfandkisten und -flaschen im Gesamtwert von 114 Euro.

Am ehemaligen Hallenfreibad Godshorn, das der Ortsrat gern schnell abgerissen wüsste, waren Altmetalldiebe im Gange. Irgendwann im Zeitraum vom 7. bis 21. März schnitten sie ein Gitter auf, um sich Zugang zu verschaffen. Gestohlen wurden Kabel sowie Eisen- und Kupferrohre. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Zeugen sollten sich im Kommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 109-4215, melden.