Langenhagen

Ungewöhnliches Diebesgut: In der Nacht zu Sonnabend ist zwischen 0 und 1 Uhr in Langenhagen ein Hydranten-Standrohr verschwunden. Der Wert liegt bei rund 2000 Euro. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei an der Bushaltestelle an der Bothfelder Straße in Höhe Oertzeweg.

Zeugen sollten sich unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 an das Polizeikommissariat Langenhagen wenden.

Von Frank Walter