Langenhagen

Herber Verlust für einen Fahrradbesitzer: Ein Dieb hat ihm am Wochenende sein rund 3000 Euro teures Pedelec gestohlen. Laut einem Polizeisprecher stand das Fahrrad gesichert in einer Garage an der Elbinger Straße, die Garage war jedoch nicht verschlossen. Zwischen Sonnabend, 20 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, muss der Dieb sich das schwarze Zweirad der Marke Kalkhoff, Modell Entice 5 b Advance, gegriffen haben. Zeugen sollten sich an das Polizeikommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 109 4215 wenden.

Von Frank Walter