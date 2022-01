Langenhagen

Nur kurz hatte ein Paketzusteller seinen VW Transporter am Sonnabendabend unverschlossen am Straßenrand abgestellt, da war das Handy gestohlen. Ereignet hat sich der Diebstahl zwischen 18.20 und 18.25 Uhr an der Wilhelm-Busch-Straße in Wiesenau. Als Beute fiel dem Täter ein iPhone 11 in die Hände. Zeugen sollten sich unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 im Kommissariat Langenhagen melden.

Von Frank Walter